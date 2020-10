Ds Settignanese: “Chiesa, cessione inevitabile. La proprietà pensa più alle strutture che alla squadra”

Maurizio Romei, ds Settignanese nonché scopritore di Federico Chiesa, ha parlato a Radio Sportiva del trasferimento dell’attaccante alla Juventus: “Speravo potesse ancora rimanere in una Fiorentina stabilmente in Europa, altrimenti la cessione sarebbe stata inevitabile. Suo padre Enrico mi ha sempre che non voleva andare all’estero. Con la conferma di Iachini si è capito che la proprietà della Fiorentina in questo momento sta pensando più alle strutture, che sono fondamentali per una società, mi auguro che poi pensino di più alla squadra con un altro allenatore. Quando si vuole vincere non si cede un gioiello come Chiesa. Dico la verità, pensavo sarebbe andato all’Inter, o almeno lo speravo”.

