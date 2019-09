DS Cremonese: “Castrovilli sarà utile alla Fiorentina e alla Nazionale. Boateng un valore aggiunto”

Nereo Bonato, DS della Cremonese, ha parlato a Radio Bruno dando il suo responso su alcuni viola, da Castrovilli che ha conosciuto proprio a Cremona a Lirola e Boateng, incontrati nella precedente esperienza a Sassuolo:

Castrovilli per chi segue il calcio non è una novità, ha grande prospettiva Ha fatto un percorso di crescita importante. Lo scorso anno si è espresso al meglio da interno di centrocampo. Le qualità tecniche e fisiche mi fanno pensare che abbia grandi margini di miglioramento: penso che in futuro potrà essere importante anche per la nazionale.La personalità è una qualità determinante per un calciatore. è partito dalla B e ha acquisito una grande sicurezza: ha tutto per poter diventare un giocatore importante. Può attirare l’attenzione di Mancini. Boateng e Lirola? Lo spagnolo fa un ruolo in cui non c’è molto, ha corsa, gamba e qualità. Può essere l’interprete giusto, è uno step in avanti e ha i mezzi per portare un valore aggiunto alla Fiorentina. Con Boateng porti esperienza e qualità: penso che rientri in un progetto di rifondazione con una squadra giovane. Può portare la sua personalità ed essere funzionale al progetto viola.Le prime due giornate sono ancora quasi un pre-campionato: la vera Serie A partirà dopo la sosta.