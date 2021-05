Le parole di Dragowski alla fine del primo tempo

Cosi Bartlomiej Dragowski alla fine del primo tempo tra Fiorentina e Lazio a Dazn: "Stiamo giocando bene in difesa, dobbiamo continuare così e metterli sempre in fuorigioco. Vlahovic fa bene a chiamarmi sempre il pallone quando rinvio, è bravissimo a difenderlo ed a far salire la squadra".