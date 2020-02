Dragowski: obiettivo chiudere la saracinesca, Audero nel mirino

Iachini sembrava avesse trovato il giusto equilibrio per la difesa e la porta viola, con tre turni consecutivi senza subire goal. Nelle ultime tre uscite, tra campionato e coppa, abbiamo assistito invece ad una ricaduta: ben sette le reti incassate da Dragowski. Il portiere polacco, dopo il rigore parato a Criscito, ha raggiunto quota sei partite con la rete inviolata, preceduto in questa speciale classifica da Donnarumma, Silvestri, Strakosha, Handanovic ed Audero, prossimo portiere avversario. Serve fare di più, a partire dall’incrocio con la Samp al Ferraris, cercando di agganciare proprio i blucerchiati a quota 7 clean-sheet. Anche perché i numeri della difesa viola la rendono una tra le più perforate degli ultimi dieci anni. Ben 34 le reti incassate, solo sei in meno della Spal, fanalino anche in questa graduatoria. La coperta difensiva, con l’innesto di Igor, non è più così corta. Pezzella deve tornare ad essere una sicurezza, nonostante la diffida con cui domenica scenderà in campo a Genova. Dragowski vuol cambiare passo e rimettersi in scia ai portieri che hanno reso grande la Fiorentina, con le loro parate. A riportarlo è il Corriere dello Sport nelle sue pagine.