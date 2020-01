Dragowski al 45′: “Avevo studiato Criscito, è andata bene”

All’intervallo di Fiorentina-Genoa ha parlato a Sky l’uomo che per ora “decide” le sorti di Fiorentina-Genoa, Bartolmiej Dragowski. Il portierone viola ha negato il vantaggio agli ospiti respingendo il rigore non eccezionale di Criscito: “Parare un rigore è sempre difficile, perché lì nessuno ti può aiutare e sei uno contro uno con chi lo tira, per fortuna sono riuscito a pararlo. Se avevo studiato Criscito? Sì, e per fortuna è andata bene. Siamo ancora 0-0 e possiamo vincere la partita. Abbiamo iniziato bene il primo tempo ma poi ci è mancato qualcosa per segnare, proveremo a farlo nel secondo tempo”.