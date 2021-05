Dott. Castellacci: “Napoli che errore, ha perso un grande allenatore”

Le parole dello storico medico della nazionale che ha lavorato con Gattuso in azzurro

"Una grande amicizia mi lega a Gattuso, la sua voglia di lavorare ed il carattere vincente sono incredibili. Siamo stati campioni del mondo insieme e vi posso assicurare che nel privato è identico a come lo vedete in televisione. Inoltre vorrei far capire che è un tecnico estremamente capace, non è solo grinta. Il Napoli ha fatto uno sbaglio a lasciarlo andare, ma sono contento per la Fiorentina che ha messo sotto contratto un grande tecnico. Quando si esce da stagioni deludenti il tifoso e la società vorranno risultati, il bel gioco può aspettare. Ci vuole pazienza. Rino estrae il 110% dai giocatori che ha a disposizione ma certamente dovrà essere aiutato da Commisso sul mercato. Serve gente adatta al suo modulo di gioco."