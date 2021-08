Dopo Moena, parlano i giovani viola: “Una grande esperienza, bella e… faticosa”

Ecco il pensiero di Agostinelli, Andonov, Bianco, Dalle Mura, Frison, Krastev e Munteanu

Sul sito ufficiale della Fiorentina è possibile leggere una lunga intervista a tutti i giovani calciatori gigliati aggregati alla prima squadra di Vincenzo Italiano durante il ritiro. Per tutti loro i giorni vissuti a Moena al fianco di Vlahovic e compagni sono stati indimenticabili, belli e pure faticosi, considerando i due allenamenti giornalieri ed i ritmi imposti dal neo mister viola. "E' stata una grande esperienza - dice ad esempio il portiere Ivan Andonov - ed essermi allenato con Dragowski, Terracciano e Rosati mi sarà di grande aiuto per il mio futuro". "Devo migliorare in molte cose - continua Alessandro Bianco - i complimenti ricevuti fanno piacere e Italiano mi ha aiutato molto". Tra i grandi, i più vicini ai giovani sono stati sicuramente Venuti e Saponara, sempre pronti a fornire consigli, raccontano. Infine Vittorio Agostinelli: "Il gol in amichevole? Una grande emozione".