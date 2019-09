Dopo le Women’s, Commisso al seguito della Primavera. Domenica piena per il presidente (FOTO)

Non si ferma un attimo, Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina non perde occasione di dimostrare la sua vicinanza e la sua passione per la Fiorentina. Dopo aver seguito il match vittorioso delle Women’s [CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA], l’imprenditore italo-americano si trova da un po’ nella tribuna del Bozzi per assistere alla partita della Primavera, impegnata contro il Bologna in occasione della prima di campionato (segui il nostro live). Commisso è accompagnato da Giancarlo Antognoni e dal professor Vincenzo Vergine.