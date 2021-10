Dopo gli spalti, la Fiorentina riapre sabato anche la sala stampa

L'annuncio della Fiorentina, che piano piano sta tornando alla normalità

La Fiorentina torna alle conferenze stampa in presenza, a partire da quella del tecnico Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Cagliari (sabato alle 9.30). La sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi” tornerà dunque ad essere accessibile ai giornalisti, dopo un lungo periodo di conferenze in via telematica.