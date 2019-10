Sul vaffa talvolta soprassiedono, ma non c’è tocco all’arbitro che sia stato perdonato. Sarà una giornata di attesa e ansia, molta ansia. Franck Ribery ieri sera ha dato in escandescenza. Lasciando il campo, già irritato per l’ennesima sostituzione di Montella, si è sfogato contro il collaboratore di Guida, Passeri. Un paio di spinte ripetute, forse per attirare la sua attenzione mentre cercava di spiegare le proprie ragioni sul gol della Lazio nato da un fallo di Lukaku su Sottil. Il campione francese, fin qui modello da seguire in campo e fuori, ha vissuto momenti di forte agitazione e non ha reagito bene.

Alzi la mano chi non è tornato indietro nel tempo, precisamente al febbraio 2014. La Fiorentina era di scena a Parma, Borja Valero toccò leggermente l’arbitro alla spalla. Nel referto l’arbitro Gervasoni ci andò già pesante, tanto che lo spagnolo venne espulso per quattro giornate. La società viola presentò ricorso e alla fine un turno venne abbonato. Questa volta però le immagini non tradiscono, il gesto ripetuto da Ribery è stato chiaro ed evidente.

Il francese, quando è stato sostituito, si è avvinato nervosamente verso la panchina. Innanzitutto ha allargato le braccia, poi una volta a sedere ha continuato a parlare con il collaboratore tecnico Nicola Caccia. Segno buono, dicono Pradè e Montella. In attesa della sentenza del giudice sportivo, Ribery aspettando al centro sportivo scaricandosi sul campo.