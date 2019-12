“I ragazzi sentono la mancanza di Ribery. Montella? Carico ma consapevole”

Don Massimiliano, cappellano della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per raccontare qualcosa sulla festa di Natale che è andata in scena ieri sera: “Commisso ha fatto il possibile per rallegrare il clima, ma l’umore del gruppo non è certo dei migliori. I fantasmi dello scorso anno un po’ aleggiano, la perdita di Ribery nelle ultime partite ha inciso. Tanti ragazzi mi hanno confidato di quanto sia importante avere Franck in campo per portare serenità nei momenti difficili. Montella? Ci ho parlato ieri, è consapevole della situazione. Ma l’ho visto anche carico e determinato, evidentemente sente il sostegno della società, ben sapendo che domenica sarà una partita decisiva per lui”.