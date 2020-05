Sabato 30 maggio 2020 alle ore 18,00 verrà celebrata nel campo sportivo di San Martino in Strada, Forlì, all’aperto una Santa Messa in ricordo del Maggiore Marco Briganti nel 15° anniversario della scomparsa avvenuta a Nassirya (Iraq) il 30 maggio 2005. Al termine della funzione religiosa verranno deposti fiori presso la Rotonda a lui intestata in San Martino in Strada.

VIOLA CLUB ROMAGNA “MARCO BRIGANTI”

IL CONSIGLIO DIRETTIVO