Domani Italiano presenterà Fiorentina-Salernitana. L’orario della conferenza

Appuntamento a domani pomeriggio

Nel primo pomeriggio di domani andrà in scena la consueta conferenza stampa della vigilia in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano presenterà la gara contro la Salernitana dalle ore 14:30 in conferenza stampa (di cui potrete seguire la diretta testuale sul nostro sito). Questo il comunicato della Fiorentina: