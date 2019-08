Da Roma: “Badelj e la Lazio, matrimonio giusto al momento sbagliato. Simeone? Finestrina aperta”

Ecco di seguito quanto dichiarato da Cristiano Ditta di Radiolaziostyle ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Milan è sempre stato attento alle responsabilità. Lui e la Lazio si sono incontrati in un momento sbagliato, dopo il mondiale (nessun croato ha fatto una grande stagione 18/19) ma anche dopo la scomparsa di Astori, due eventi che hanno sottratto energie fisiche e mentali. Poi ha trovato Lucas Leiva, un gran giocatore, davanti a lui.

L’interpretazione del ruolo è molto personale, devi sentirlo tuo; Milinkovic e Luis Alberto mezzali evidentemente non si sposavano con le caratteristiche di Badelj. L’esperienza precedente di Badelj a Firenze parla chiaro, Veretout e Vecino hanno capacità di inserirsi ma anche passo diverso. Nelle ultime partite con la Lazio Badelj è stato il migliore in assoluto, e Luis Alberto ha toccato pochissimi palloni: segno che il croato per brillare deve avere in mano il pallino del gioco. I tifosi biancocelesti sono rimasti interdetti al momento della cessione, nonostante la stagione non al top.

Inzaghi lo inseriva per gestire il risultato, ma ora tutti attendevano l’anno 2: rimarrà la delusione per qualcosa di inespresso. A volte i matrimoni giusti si fanno al momento sbagliato.

Simeone a Roma? I rapporti possono essere più distesi dopo questa operazione, ma in questo momento la Lazio non cerca un attaccante. Bisognerà vedere più in là, teniamo una finestrina aperta.”