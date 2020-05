Dir. Villa Olmi: “La Fiorentina ci aveva allertati per il ritiro ma non si farà. Ecco le misure di sicurezza”

Giancarlo Carniani, direttore del lussuoso albergo Villa Olmi che avrebbe dovuto ospitare il ritiro della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno:

La Fiorentina ci aveva preallertati per il ritiro, poi non abbiamo più sentito nessuno. Ci avevano parlato di un ritiro blindato con regole rigide, saremmo stati aperti soltanto per loro. Avevamo dato il nostro consenso, ma le cose cambiano ogni giorno per loro ma anche per il nostro settore. Eravamo pronti a collaborare. Misure di sicurezza? C’erano quelle di sanificazione e altre, come il fatto che il nostro personale avrebbe dovuto vivere in albergo per un periodo. Ai pasti, invece, avrebbero provveduto loro.