Dir. Accademia Liverpool: “Auguriamo il meglio a Duncan, i giovani devono saper resistere”

Alex Inglethorpe, direttore dell’Accademia del Liverpool, ha parlato del viola Bobby Duncan a The Athletic. Il giocatore è arrivato a Firenze la scorsa estate ed è partito bene con la Primavera:

Quello che dico a Bobby è che gli auguriamo ogni bene. Entrare nel calcio d’élite sarà difficile, ovunque tu sia e per chiunque. Hai bisogno di resistenza psicologica. Devi essere in grado di sopportare periodi duri e accettare le battute d’arresto: vale per il calcio ma anche per qualsiasi ambito della vita. Prendo ad esempio Salah, al Chelsea ha appreso molto quando non giocava e sono cose che ti porti dietro. Ad Anfield abbiamo undici meraviglio esempi che dimostrano che non si deve mai mollare.