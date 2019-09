Digos, GOS e procura federale: ecco come procedono le indagini sul caso Dalbert

Il Corriere dello Sport spiega bene come procedono le indagini chieste dal giudice sportivo sul caso Dalbert. Il brasiliano ha ricevuto ululati razzisti durante Atalanta-Fiorentina e l’ha denunciato all’arbitro Orsato. Adesso sono al lavoro la Digos di Parma, il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) che hanno ripreso le tribune del Tardini, e anche la questura. La volontà è di far luce sui fatti: la procura federale ha già trattato due volte lo stesso tema in poco tempo: prima gli insulti avvennero nei confronti di Kean, ex Juventus, e di recente Lukaku dell’Inter.