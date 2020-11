Difesa mediocre, le frittatine contro il Milan costano care alla Fiorentina

Tuttosport si sofferma sulla difesa della Fiorentina, in difficoltà ieri contro il Milan. Il pezzo a pagina tre titola “difesa mediocre” il paragrafo che analizza il reparto arretrato viola. Il gol di Romagnoli è figlio di un disastro collettivo, così come il rigore è nato da un errore di Pezzella in scivolata su Saelemaekers. Infine Caceres è stato goffo su Theo Hernandez quando è stato concesso il secondo rigore.