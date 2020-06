Diego Lopez: “Punto che smuove la classifica, ma concesso troppo nella ripresa. Balotelli…”

Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Brescia, il tecnico delle Rondinelle Diego Lopez ha commentato così il punto che non cambia molto in termini di classifica: “Soprattutto nel primo tempo abbiamo aspettato e poi siamo andati bene in pressione, con voglia e senza pensare alla nostra classifica. Nella ripresa era il momento di tener palla e farla girare veloce, ma è successo il contrario e la Fiorentina ha avuto tante occasioni. Ma dopo tante sconfitte capita di cercare di non perdere. Abbiamo mosso la classifica, è un punto importante per i ragazzi. Balotelli? Ha bisogno di tempo, la squadra ha corso e Mario quando tornerà dovrà fare il lavoro che hanno fatto i suoi compagni”.