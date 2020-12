Diego Lopez non dimentica Astori: “Difficile parlarne. L’ultima volta ci siamo visti nel mio spogliatoio”

Diego Lopez, ex calciatore e allenatore del Cagliari, ha ricordato ancora una volta Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018. L’occasione è stata il documentario “A chent’annos” in onda su Sky per celebrare i cento anni di storia del Cagliari:

Asto prendeva il calcio col sorriso, ricordo l’ultima volta che ci siamo visti. Perdemmo 1-0 a Cagliari (era il dicembre 2017 ndr), lui venne nel mio spogliatoio a fine partita. Avevamo un rapporto di amicizia, mi viene difficile parlare di lui. Ho tanti ricordi duri da descrivere, da raccontare. Ci son state cose molto belle che abbiamo passato insieme, alcune non semplici ma la vita non è solo il calcio.