L’allenatore e dirigente Gianni Di Marzio ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Alla Fiorentina è mancato Chiesa. Vlahovic è un giovane interessante, mentre si è fallito su Pedro. L’ho visto in Brasile: sembrava un attaccante europeo. E’ mancato un attaccante e Pulgar, secondo me, non un regista, ma un interno. Castrovilli? E’ un giocatore vero, da nazionale. Mi aspettavo di più dalla Fiorentina.