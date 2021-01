Di Marzio sr: “Fiorentina non segna. Prima punta deve dare profondità”

Il consulente di mercato Gianni Di Marzio è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

La prima punta deve dare profondità, come fa Osimhen. Kouame vuole, invece, la palla addosso, pure troppo. Prandelli gli dovrebbe far fare tecnica individuale e insegnarli per bene i movimenti dell’attaccante in funzione anche del centrocampo. La Fiorentina ha segnato 18 gol, sono pochi in funzione dell’impostazione tattica della squadra. Ieri con Bonaventura e Castrovilli la Fiorentina ha giocato meglio. Per quanto riguarda Amrabat, è un grande interdittore.

Callejon? Non può fare la seconda punta, è un giocatore da 4-3-3. Il problema è che la Fiorentina non segna.

Il Napoli? Intanto ha la difesa blindata, ma se la retroguardia viene lasciata scoperta, è un problema. Gli azzurri non hanno continuità, non hanno i leader che accelerano e rallentano il gioco. Il Napoli è forte se gli avversari concedono spazi.

Una punta giusta per la Fiorentina? Se i giocatori non sono rapidi e tecnici, la squadra tende a soccombere, serve fare pressing alto.