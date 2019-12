Di Marzio: “Per Iachini 18 mesi di contratto con penale. Blanc valutato seriamente”

Anche Gianluca Di Marzio conferma la notizia che vi abbiamo riportato poco fa a proposito di Beppe Iachini. Arrivato il via libera di Commisso, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Secondo l’esperto di mercato di Sky, il nome di Blanc era stato fortemente preso in considerazione dalla dirigenza, ma poi si preferito affidarsi ad un esperto conoscitore del campionato di Serie A e della lotta salvezza. Quanto al contratto, le parti hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto di 18 mesi, con penale prevista in caso di risoluzione anticipata.