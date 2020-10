Di Marzio: “La Fiorentina è venuta incontro alla Juve per Chiesa, c’è un motivo. Vlahovic…”

Intercettato a Milano da Radio Bruno, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato della Fiorentina con la cessione di Chiesa nell’ultimo giorno di trattative:

Come punte la Fiorentina ha un certo Ribery che è inamovibile. È stato fatto un investimento su Kouamé importante che va valorizzato. Vlahovic è molto richiesto, ci ha fatto un pensierino anche il Milan. Chiesa? Chiaro che la trattativa vada avanti da più di un anno accordandosi con un contratto di 5 anni qualora Commisso non fosse diventato presidente della Fiorentina. I termini sono particolari: la Fiorentina è venuta molto incontro alla Juve, probabilmente ha capito che non poteva trattenerlo. Non so se gli ingredienti saranno giusti per portare la Fiorentina a lottare per l’Europa.