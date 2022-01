Di Marzio: “Diversi club su Milenkovic. Vlahovic? Richieste monstre di Ristic”

Le ultime sul mercato Viola da parte dell'esperto di mercato

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto per quel che riguarda il mercato invernale della Fiorentina. Un mercato sostanzialmente chiuso se non ci saranno movimenti in uscita. Un calciatore molto corteggiato, spiega il giornalista, è Nikola Milenkovic, che ha diverse offerte. Nel caso uscisse, i Viola si muoverebbero per un difensore. Capitolo Vlahovic: ci sono moltissime squadre su di lui, su tutte Arsenal e Tottenham. Le squadre londinesi non avrebbero alcun problema ad accontentare Commisso sul costo del cartellino. L'ostacolo, altissimo, è rappresentato dalle richieste dell'entourage del calciatore. Ristic chiede 8 milioni all'anno per il suo assistito e 10 milioni di commissioni oltre ad una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Richieste che frenano le intenzioni delle pretendenti.