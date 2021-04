Di Livio: “Vlahovic? Sia riconoscente, nemmeno Batistuta faceva certi discorsi”

A commentare Fiorentina-Atalanta ma anche altri temi viola a TMW Radio è stato l’ex calciatore e capitano viola Angelo Di Livio:

Giusto il rigore dell’Atalanta contro la Fiorentina? Rigore netto, non ci sono dubbi purtroppo. Sul 2-2- il tifoso viola ha sperato ma l’Atalanta ha strameritato la vittoria. Ha sbagliato molti gol, se non avesse portato a casa i tre punti ci sarebbe stato un grande rammarico. Non sono queste le partite con cui la Fiorentina deve salvarsi. Vlahovic andrà via dalla Fiorentina? Cado dalla sedia quando un ragazzo chiede una squadra forte o va via. Allora vai via. Ha grandi potenzialità ma ancora deve dimostrare molto. La Fiorentina ha avuto Batistuta e non ha mai fatto discorsi del genere. Un pò di riconoscenza nei confronti del club.