Di Livio: “Viola, la vittoria a Verona una manna. I miei Fiorentina-Juve…”

Il commento dell'ex centrocampista nel giorno dell'antivigilia di Fiorentina-Juventus. Si gioca domenica alle 15

Di seguito un estratto dell'intervento dell'ex viola Angelo Di Livio ai microfoni di TMW Radio: "I miei migliori Fiorentina-Juventus? Beh, per quanto riguarda il mio passato alla Juve dico che Firenze è sempre stato un campo difficile, mentre sponda viola dico il 3-3 a Torino con Terim. Fu grandissima partita, quella era una Fiorentina veramente forte". Ha poi aggiunto: "La corsa per la salvezza? La vittoria a Verona è stata una manna dal cielo, anche se il Cagliari è in grande crescita: la vittoria col Parma ha dato una spinta incredibile".