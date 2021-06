Di Livio: “Ribery può ancora dire la sua, credo in Venuti. E Gattuso è l’ideale”

I consigli e le idee del Soldatino per la nuova Fiorentina di Rino Gattuso

"Secondo me Gattuso per la piazza di Firenze è proprio l'ideale. Quest'anno in alcuni momenti ho avuto davvero paura, quando non sai lottare per la salvezza rischi tantissimo, ho visto proprio la squadra andare giù. La storia di Ribery? Credo che lui possa essere ancora molto importante per la Fiorentina, immagino che ci sarà un confronto con Gattuso, ma se il giocatore se la sente ancora di stare a disposizione e vuole bene a Firenze può ancora dire la sua benissimo. Quelli come lui sono giocatori che anche quando non giocano possono servire tantissimo, danno la pacca sulla spalla ai più giovani, infondono coraggio. Venuti? Mi piace molto, ha fatto una stagione importante; Gattuso giocatori così non se li fa scappare. È un giocatore che dà sempre tutto, uno su cui la Fiorentina può puntare. In generale non credo servano grandi campioni: serve investire sui buoni giocatori e sulla loro crescita, la base è già buona ed è importante mantenerla".