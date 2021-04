Di Giorgi: “Franchi? Opera da mantenere anche se alcuni tifosi non sono d’accordo”

La deputata Rosa Maria Di Giorgi, intervenuta a Italia 7, ha parlato così del tema stadio Franchi

C’è stata una lunga battaglia e un dibattito. È una bella vittoria, in molti dicevamo che dobbiamo rendere il Franchi una struttura praticabile e in sicurezza con le modifiche che ministero e soprintendenza ci permettono per renderlo più sicuro e fruibile come stadio di calcio. Bene che il sindaco abbia deciso di fare l’intervento, bene che ci siano i fondi. Quella è un’opera d’arta da mantenere, nonostante alcuni tifosi non siano d’accordo. Sono molto contenta di questo.