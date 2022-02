Di Gennaro: “Viola non ha perso identità senza Vlahovic, anzi si è compattata”

Le parole dell'ex viola che non vede una Fiorentina troppo indebolita dall'addio di Vlahovic

"La Fiorentina non ha smarrito la sua personalità e l'idea di gioco e può arrivare al gol con più uomini. Questo riesce bene anche all'Atalanta, nonostante l'assenza di Zapata e forse quella di Muriel. Ieri in coppa hanno fatto vedere di poter arrivare al gol con tutti, e anche se davanti ci sono delle gerarchie ho visto spesso Pasalic da falso nueve che può compensare senza dare punti di riferimento. Complessivamente Atalanta e Fiorentina sono due squadre che non hanno mai disdegnato di fare gioco in casa e fuori, non speculeranno e giocheranno a ritmi alti".