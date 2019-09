Di Gennaro sulla Fiorentina: “Si facciano vedere gli attaccanti. Se non si fanno punti è un problema serio”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del momento della Fiorentina a TMW Radio:

Si devono far vedere gli attaccanti. Bisogna capire cosa vuole fare Montella. Oggi ha Pedro e Vlahovic, per il resto ha esterni. Ad oggi Ribery e Chiesa stanno facendo le punte. Mancano i veri attaccanti. Per vincere le partite, devi avere anche quelli. Il 3-5-2 va bene, ma la squadra ha bisogno degli attaccanti. Se non fai punti, diventa un problema serio.