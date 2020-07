Di Gennaro su Chiesa: “Ecco quale può essere il suo ruolo definitivo. Deve segnare di più”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così di Federico Chiesa a TMW Radio:

Questo di quinto a destra può diventare il suo ruolo definitivo. Già con Montella si era espresso da seconda punta, e lì, o da esterno in un 4-3-3, ha palesato qualche situazione negativa nelle scelte degli ultimi metri. Certi gesti, poi, palesano anche un momento di difficoltà da parte sua. Deve crescere, giusta l’arrabbiatura ma ora c’è bisogno di continuare: in questi anni ha segnato poco, e se vuole essere valutato certe cifre, dovrà fare qualcosa in più.