Di Gennaro su Balo: “Si è fermato al 2012, meglio Ibra. De Rossi? Lo prenderei subito”

Così Antonio Di Gennaro a Lady Radio sul mercato della Fiorentina:

Mario Balotelli è un grande talento, ma adesso non lo prenderei mai, purtroppo per lui si è fermato al 2012 e dopo si è perso. Meglio Ibrahimovic allora, o un De Rossi a centrocampo. Questa è gente che può ancora dare tanto. Daniele quest’anno è stato spesso infortunato ma la motivazione non gli manca ed in un gruppo come quello viola può fare la differenza, è un vero leader. Commisso? Vuole crescere insieme a Firenze, diamogli tempo perché adesso viene il difficile.