Di Gennaro sicuro: “Vlahovic? Con la Juve test probante”

Intervistato da TMW Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato anche di Vlahovic e della situazione riguardante l’attaccante viola. Il serbo classe 2000 è infatti ora atteso da una prova “del nove” dopo il tris allo...

"Sabato a Torino sarà sicuramente un bel test anche per lui. Non c'è più da scandalizzarsi oggi per le situazioni in cui si trovano i calciatori, ma l'importante è che giochi come domenica scorsa. Al momento non sembra essere particolarmente influenzato dal momento, ma certamente sarà una prova significativa. Il futuro? Penso che andrebbe bene per qualsiasi squadra, non solo in Italia ovviamente. La società ha fatto la sua parte al meglio, anche se ora sarà costretta a rivedere i suoi progetti".