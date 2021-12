Di Gennaro sicuro: “Con Ikonè è una Fiorentina da Europa”

Il pensiero dell'ex viola

"Ikonè è più giovane di Berardi e per me come cifra spesa è giusta. Italiano ha chiesto esterni e credo che sia un primo tassello. Rimane la grana Vlahovic: Commisso farà un ultimo tentativo ma se non dovesse andare in porto, sostituire Vlahovic sarà la cosa più difficile che aspetta la società. Ikone, in ogni caso, entrerebbe in un'intelaiatura che c'è già. Dovesse anche rientrare Castrovilli, questa squadra può lottare per l'Europa".