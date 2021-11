Di Gennaro: “Senza difesa contro il Milan è dura. Venderei subito Amrabat”

Antonio Di Gennaro ha parlato della partita che la Fiorentina dovrà affrontare contro il Milan e del futuro di Amrabat

Sulla partita di sabato: "Manca mezza difesa... Fin qui Italiano ha ribaltato la Fiorentina per ciò che vuole e per come sta sul pezzo. Come squadra possono essere una sorpresa ma col Milan, messi così, ovviamente rischiano. Magari il fattore campo e l'ambiente possono aiutare, il Milan però quest'anno ha più continuità dello scorso anno. Italiano non può snaturare più di tanto la sua identità, sì, vorrà dare sostegno al reparto difensivo ma non penso cambierà più di tanto in mezzo e in attacco. Il rientro di Gonzalez sarebbe fondamentale. Duncan, comunque, se messo con Castrovilli e Torreira darebbe geometrie, qualità ma anche forza fisica".