Di Gennaro: “Progetto subito, fra un mese è tardi. Va seguito il modello Atalanta”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche della situazione Fiorentina e del futuro della squadra di Commisso. Ecco le sue parole:

Terim? Sono passati vent’anni… Sarebbe suggestivo, ma non ho idea se sia vero. La mia riconoscenza per l’allenatore resterà a vita. Io penso però che serva un progetto tecnico stabilito dalla dirigenza e dall’allenatore, non deve decidere Commisso. Se mai il presidente dovrà valutare l’aspetto economico, altrimenti vengono fuori disastri. Ma bisogna pensarci subito, tra un mese sarà già tardi. Io cito sempre l’Atalanta: deve essere quello il modello di riferimento anche per la Fiorentina.