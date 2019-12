Di Gennaro: “Mi aspetto 3-4 giocatori. Chiesa può essere primo rinforzo”. E fa l’esempio del Liverpool…

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così della Fiorentina:

A gennaio mi aspetto 3-4 giocatori, i nomi fatti per l’attacco sono validi, ma bisogna capire se per il presente o per il futuro. Zaza può essere un profilo interessante, ma il Torino non lo cede. Centrocampo? Duncan è forte, serve una mezz’ala perché Pulgar e Badelj sono simili. Sulla squadra bisogna saper aspettare: io penso sempre al Liverpool di Klopp, che non era partito bene e poi è diventato una squadra di valore assoluto. Chiesa? Potrebbe essere lui il primo rinforzo dei viola. Lo dirà il campo.