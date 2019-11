Di Gennaro: “Fiorentina, figuraccia inammissibile: sbagliata tutta la partita”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così a Lady Radio riguardo alla sconfitta di ieri della Fiorentina a Cagliari:

Bisognerebbe capire se sono più i meriti del Cagliari o i demeriti viola. In questo senso vorrei evidenziare quanto fatto di buono dal Cagliari fino ad ora in campionato. E’ la squadra del momento. Nonostante la vendita di Barella e senza Cragno e Pavoletti per infortunio la società ha allestito una squadra ed un centrocampo che hanno in pochi. Ieri la Fiorentina ha sbagliato tutta la partita, una brutta figura come quella di ieri non è ammissibile, perché era una gara in cui i viola potevano fare il salto di qualità. In conferenza stampa ieri dopo la partita non c’era nulla da aggiungere rispetto a quello che aveva mostrato il campo.