Di Gennaro duro: “Commisso rischia di stufarsi, la querelle stadio è allucinante”

Intercettato da Lady Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della questione stadio ma anche del mercato in salsa Fiorentina:

La situazione dello stadio mi sembra allucinante: Commisso è una vera e propria manna dal cielo, ma per tutto il calcio e non solo per i viola. Ha in mente un progetto importante ed è normale che se le sue richieste non vengono ascoltate è destinato a stufarsi, ora bisogna cambiare registro. Lui ha investito 300 milioni in un anno e la nuova casa viola sarebbe il coronamento finale, anche perché tutta la città di Firenze se lo merita. Qui siamo prigionieri di un sistema che non si può disinnescare.

Chiesa? Non è un problema, deve dare ancora il meglio di sé. Può rimanere se vuole, anche perché il progetto che sta nascendo alla Fiorentina è fra i più allettanti d’Europa. Altrimenti, in caso di cessione, arriveranno tanti soldi che saranno prontamente reinvestiti. Con 70-80 milioni possono entrare giocatori molto forti.