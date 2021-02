Di Gennaro dice la sua: “Malcuit e Kokorin? A gennaio serviva altro”

Antonio Di Gennaro durante un’intervista rilasciata a Tmw Radio ha espresso alcune sue riflessioni in merito alle vicende viola:

A livello di progettualità infrastrutturale non si può dire nulla a Rocco Commisso: abbiamo visto tutti che cosa sarà il nuovo centro sportivo. C’è da rivedere qualcosa, invece, se si parla di progetto tecnico e di management, considerando i risultati ottenuti fin qui. Ad esempio non ho capito molto le scelte fatte in sede di mercato un mese fa, quando invece servivano giocatori già pronti. La Fiorentina deve poter lottare sempre per l’Europa, se non raggiungi quel livello a cosa servono le infrastrutture? Mi auguro non vengano più ripetuti errori come quello dell’estate scorsa, quando si è scelto di continuare con Iachini e non prendere Juric.