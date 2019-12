Di Gennaro: “Della Fiorentina preoccupano condizione fisica e tattica. Pedro? Qualcosa non va”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, intervistato da TMW Radio, ha espresso le sue convinzioni sulla Fiorentina:

I viola hanno fatto un mese e mezzo di buon calcio, ma preoccupano condizione fisica e tattica e anche il fatto che non si conosca la vera entità del problema di Chiesa. Ora c’è anche l’infortunio di Ribery per almeno due settimane, che vuol dire perdere un elemento importante senza avere riserve. Non vedo comunque una squadra a rischio. Pedro? Dopo tre mesi e mezzo ancora non è pronto, evidentemente qualcosa non va. Adesso servono 4-5 giocatori di livello importante.