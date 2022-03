Di Gennaro: “Da Castrovilli mi aspetto di più. Italiano? Andrebbe studiato”

L'opinionista sportivo Antonio di Gennaro, ha parlato di quello che può dare Castrovilli e del lavoro di Vincenzo Italiano a Firenze

L'ex calciatore e attuale opinionista televisivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto durante 30º minuto per parlare di diversi temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato dicendo: "Quando perdi l'attaccante più forte del campionato qualcosa cambia. Comunque hanno preso due rimpiazzi che non stanno facendo male. Piatek sta segnando, Cabral invece ancora deve adattarsi al calcio italiano. La Fiorentina è lì e può giocarsi un posto in Europa. Dall'anno scorso sono arrivati giocatori importanti come Torreira, Gonzalez e Ikoné".