Intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio, l’ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, ha parlato anche del match di domenica prossima tra Fiorentina ed Atalanta:

La squadra di Beppe Iachini dovrebbe giocare come fa l’Atalanta, puntare tutto sulla pressione e sul cercare di tenere il pallone sempre nella loro metà campo, altrimenti non sarà per niente facile. In difesa i viola dovranno stare molto attenti agli attaccanti nerazzurri, uno su tutti Nikola Milenkovic, che non sta vivendo proprio un gran momento. E poi occorre sperare in Vlahovic, una delle pochissime note positive di questa stagione amara.