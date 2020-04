Di Gennaro: “Commisso spenderà almeno altri 70 milioni, serve un difensore top”

Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina e Verona, ha parlato di calcio a il Corriere dello Sport, concentrandosi sopratutto sui fatti di casa viola. Da doppio ex ha parlato di Amrabat, “Dinamico, recupera palloni e imposta, ma deve ancora migliorare in fase realizzativa“. Parlando della difesa, invece, ha spiegato che “servirebbe un difensore davvero forte per fare il salto di qualità, così come servirà un attaccante da 20 gol e un centrocampista alla Torreira”. Su Commisso ed i nuovi investimenti ha detto: “Per me Commisso spenderà 70-80 milioni, e gran parte saranno per un centrocampista“.