Di Gennaro: “Chiesa tornerà carico. Petagna buona soluzione”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato del mercato della Fiorentina:

Alla Fiorentina serve qualcuno che faccia goal oltre che qualche elemento al centro del campo. Chiesa deve tornare ad essere decisivo anche sotto porta come lo era con Pioli, è rimasto a Firenze per curarsi e sono convinto tornerà carico. Si parla di Cutrone, ma per esempio vedo Petagna come una buona soluzione.