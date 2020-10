L’opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull’operazione Chiesa ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio: “L’addio di Chiesa? Prima di vendere la Fiorentina a Commisso i Della Valle avevano già impostato l’operazione, inutile nasconderlo: Chiesa era già della Juventus, poi è arrivato Commisso con i suoi proclami e non ha voluto perderlo appena arrivato. Il ragazzo poi non ha voluto rinnovare, al pari di Milenkovic che sarà il prossimo problema della Fiorentina in chiave mercato. Chiesa è andato dove voleva andare, adesso potrà migliorare e dovrà capire dove giocare visto che alla Fiorentina ha fatto di tutto sul campo. Lì si vedrà anche la sua forza, quella che potrebbe renderlo decisivo pure in Nazionale. Per la Fiorentina, visto il momento economico, è un’operazione comunque buona“.