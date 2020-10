Di Gennaro: “Chiesa insostituibile nel 3-5-2, Callejon non può ricoprire quel ruolo”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e attualmente commentatore tv, è intervenuto a TMW Radio:

Danno per certo che Chiesa giocherà. Per interpretare quel ruolo, a tutta fascia, serve la forza che ha. Al momento sembra stare bene: nel 3-5-2 di Iachini è un giocatore importante. Mentre se arrivasse Callejon dubito la Fiorentina potrebbe continuare con lo stesso modulo. Contro la Sampdoria non sarà facile: i blucerchiati vengono da una sconfitta con il Benevento inaccettabile, e Ranieri è uno che si basa molto sulla difesa, sulla solidità e la sicurezza. La Fiorentina però ha dimostrato di esserci, visto come ha iniziato e la beffa di Milano. Sulla carta, e per motivazioni, la Fiorentina è favorita.