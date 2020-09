Di Gennaro: “Chiesa in una big dovrebbe guadagnarsi il posto. Il suo ruolo…”

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio di Federico Chiesa, ecco le sue parole:

Io credo che se andasse in una big italiana, e penso alla Juve, all’Inter ma anche al Milan, Chiesa dovrebbe guadagnarsi il posto e all’inizio giocherebbe poco. Poi c’è il problema del ruolo: può fare l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2 oppure l’attaccante a sinistra nel 4-3-3, ma il suo modo di giocare non è come quello, ad esempio, di Cuadrado o Douglas Costa. Lui per dribblare si lancia il pallone in avanti. Se restasse alla Fiorentina? Perché no, ma Iachini a quel punto dovrebbe scegliere per lui una posizione definitiva.