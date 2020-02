Di Gennaro: “C’è la mentalità di non accontentarsi. Duncan fondamentale”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria a Lady Radio:

Vittoria importante per tanti motivi. La Fiorentina ha sempre cercato di attaccare, anche una volta passata in vantaggio. Vuol dire che c’è la mentalità di non accontentarsi. La vittoria è stata convincente, peccato solo per il gol finale. Merito anche di Dragowski, bravissimo su Quagliarella. In ripresa Pezzella e Badelj, espulsione a parte. Fondamentale l’inserimento di Duncan. Aspettando un regista di livello un centrocampista come lui ci voleva.